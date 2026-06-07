[VIDEO] Del miedo al alivio: el estado de salud de Eriksen tras caer inconsciente

La escena recordó inevitablemente lo ocurrido en la Eurocopa de 2021, cuando el jugador sufrió un paro cardíaco durante el encuentro frente a Finlandia y estuvo al borde de la muerte. Cinco años después, el futbolista volvió a encender las alarmas al caer sobre el césped cuando transcurría el minuto 65 del compromiso.

Según relataron los presentes en el juego de este domingo contra Ucrania (2-1), Eriksen se llevó la mano al pecho antes de desplomarse, lo que provocó una inmediata reacción de sus compañeros, rivales y del cuerpo médico. El árbitro detuvo el partido de manera instantánea y solicitó la asistencia de emergencia para atender al jugador.

Afortunadamente, las noticias posteriores trajeron tranquilidad. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, confirmó que el futbolista se encuentra en buen estado y que incluso abandonó el terreno de juego por sus propios medios antes de ser trasladado a un centro médico para realizarle exámenes complementarios.

¿Qué le pasó a Eriksen? El futbolista danés volvió a desplomarse en un partido

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía”, explicó Boesen en un comunicado oficial.

El doctor también señaló que el jugador estuvo inconsciente durante unos instantes, aunque recuperó rápidamente el conocimiento y pudo comunicarse con normalidad con el personal médico. Además, aseguró que Eriksen envió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros de selección.

Tras el incidente, las autoridades deportivas decidieron suspender definitivamente el encuentro amistoso, priorizando la salud del futbolista y el impacto emocional que generó la situación en ambos equipos.

Nuevo susto para Eriksen: el marcapasos reaccionó y evitó una tragedia

Desde aquel dramático episodio en la Eurocopa, Eriksen continuó su carrera profesional gracias a la implantación de un desfibrilador automático interno, dispositivo diseñado para actuar ante alteraciones graves del ritmo cardíaco. Precisamente, la rápida respuesta de este sistema habría sido determinante para evitar consecuencias mayores en un nuevo capítulo que volvió a poner en vilo al deporte mundial.

Mientras se esperan los resultados de los exámenes médicos, el principal alivio para Dinamarca y para el fútbol es que Christian Eriksen se encuentra consciente, estable y fuera de peligro.