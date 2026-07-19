VIDEO - El Dibu Martínez evitó el gol de España; brillante atajada

Emiliano 'Dibu' Martínez salvó en repetidas ocasiones el arco de Argentina en la gran final de la Copa del Mundo frente a España.

Después el cero en su pórtico durante los más de 95 minutos de tiempo reglamentario, Martínez volvió a aparecer en el tiempo extra.

Atajada del Dibu Martínez a Nico Williams

En el minuto 92, España arremetió en contra del arco de Argentina con Pedri como eje para generar las acciones de peligro.

Después de intentar causar riesgo por la banda derecha, Pedri tomó el control de la pelota hasta encontrar un espacio para lanzar un centro a la mitad del área.

El balón tomó destino de Nico Williams, quien le ganó la espalda a los defensores argentinos para golpear sutilmente el esférico y cambiarle la dirección.

Cuando la pelota iba hacia el arco, apareció Emiliano 'Dibu' Martínez para atajar el balón con su guante derecho e impedir de esta manera el gol.