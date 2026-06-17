Video: el emocionante homenaje de Portugal a Diogo Jota en pleno Mundial 2026

La Selección de Portugal protagonizó uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026 durante su estreno frente a República Democrática del Congo.

Más allá del resultado deportivo, la jornada estuvo marcada por un emotivo homenaje a la memoria de Diogo Jota, el delantero fallecido en julio de 2025, cuya ausencia sigue presente en el corazón del fútbol portugués.

Antes del inicio del encuentro en Houston, mientras sonaban las notas del himno nacional, las pantallas gigantes del estadio proyectaron una imagen del exjugador portugués. El gesto provocó una inmediata ovación de los miles de aficionados presentes y generó una profunda emoción entre los integrantes de la selección lusa.

Los padres de Diogo Jota estuvieron presentes en el homenaje que estremeció al Mundial

Uno de los momentos más significativos llegó cuando las cámaras enfocaron a Joaquim e Isabel Silva, padres de Diogo Jota, quienes fueron invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol para acompañar al equipo en su debut mundialista.

La pareja viajó a Estados Unidos por invitación del organismo y presenció desde las tribunas el tributo preparado en memoria de su hijo.

La presencia de los padres del futbolista conmovió tanto al público como a los jugadores portugueses, quienes respondieron con aplausos y muestras de afecto.

El homenaje tuvo un significado especial al producirse cuando está próximo a cumplirse un año del trágico accidente de tránsito en el que perdieron la vida Diogo Jota y su hermano André Silva en una carretera de Zamora, España.

El recuerdo del delantero también acompaña a Portugal dentro del campo. Antes del Mundial, el seleccionador Roberto Martínez aseguró que el equipo competiría con “27 jugadores más uno”, una referencia simbólica a la presencia de Jota en el espíritu del grupo.

Además, los futbolistas lusos portan durante el torneo un distintivo conmemorativo con su nombre.

Diogo Jota dejó una huella imborrable en el fútbol portugués gracias a su trayectoria en clubes como Liverpool, Wolverhampton, Porto y Paços de Ferreira, además de sus numerosas apariciones con la selección nacional.