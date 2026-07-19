Video - El festejo que recorrió el mundo: así celebró España su título ante Argentina

El MetLife Stadium de Nueva Jersey se convirtió en el escenario de una celebración inolvidable para la selección española.

Después de vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, los jugadores de la Roja vivieron una noche cargada de emoción, abrazos y lágrimas de felicidad al conseguir el segundo título mundial de su historia.

España celebró una noche histórica en el MetLife tras conquistar su segunda estrella mundial

El pitazo final desató la fiesta de un grupo que había llegado a Estados Unidos con un objetivo claro: escribir una nueva página dorada del fútbol español.

Desde la concentración en Las Rozas, el 30 de mayo, hasta los recorridos por Chattanooga, Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas, la expedición española mantuvo la misma meta: levantar el trofeo y bordar una nueva estrella en el escudo.

Los futbolistas, encabezados por Luis de la Fuente, celebraron sobre el césped del MetLife mientras las gradas se teñían de rojo y amarillo.

Rodri, capitán del equipo, fue uno de los primeros en levantar los brazos al cielo, acompañado por figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Ferrán Torres, el héroe de la final con el gol en la prórroga.

España volvió a tocar el cielo: así celebraron sus jugadores la segunda estrella

La conquista cerró un ciclo exitoso para esta generación. Un camino que comenzó con los triunfos en categorías inferiores y que alcanzó su punto máximo con los títulos de la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y ahora el Mundial 2026.

España llegó al torneo cargando con la etiqueta de favorita, pero lejos de sentir presión, convirtió esa condición en motivación. Superó la fase de grupos, dejó en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, y llegó a la final ante la vigente campeona del mundo.

El duelo ante Argentina fue una prueba de resistencia. La Roja dominó con la pelota, sufrió ante el 'Dibu' Martínez y tuvo que esperar hasta el tiempo extra para encontrar el gol decisivo. Ferrán Torres apareció como protagonista inesperado y escribió una historia similar a la de Andrés Iniesta en 2010: marcar el tanto que cambió para siempre la historia de su selección.

Con el título asegurado, los jugadores españoles se fundieron en abrazos y celebraron una generación que ya tiene un lugar reservado entre las más importantes del fútbol del país. El MetLife fue testigo del nacimiento de una nueva leyenda: España volvió a ser campeona del mundo.