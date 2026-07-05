Noruega dio un golpe de autoridad y amplió la ventaja sobre Brasil gracias a la jerarquía de su máxima figura.

Erling Haaland apareció cuando más lo necesitaba su selección y, con un potente remate desde fuera del área, firmó el 2-0 que desató la celebración de los nórdicos.

Con su potente definición, Haaland volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores goleadores del mundo y dejó a Noruega muy cerca de dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

Haaland acabó con la ilusión de Brasil con un gol demoledor

La jugada comenzó con una rápida transición ofensiva que tomó mal posicionada a la defensa brasileña. El balón llegó a los pies del delantero del Manchester City, quien recibió con espacio en la frontal del área y no dudó en sacar un potente disparo rasante.

El remate de Haaland viajó con gran velocidad y precisión, dejando sin opciones al arquero Alisson Becker.

La pelota se acomodó junto al poste y terminó en el fondo de la red, confirmando la eficacia del goleador noruego, que volvió a responder en un escenario de máxima exigencia.

Brasil pagó caro sus errores: Haaland selló la eliminación con un golazo

Con este tanto, el atacante reafirmó su condición de referente ofensivo de Noruega y castigó a una selección brasileña que, pese a generar varias oportunidades durante el compromiso, no logró convertir sus opciones en goles.

El 2-0 representó un duro golpe para la 'Canarinha', que minutos antes había desperdiciado varias ocasiones claras para descontar. Entre ellas, un penal fallado por Bruno Guimarães, un mano a mano desaprovechado por Endrick y varias intervenciones decisivas del arquero Örjan Nyland, gran figura del encuentro.

Mientras Brasil se volcaba al ataque en busca de una reacción, Noruega encontró en Haaland la contundencia que marcó la diferencia. El delantero aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo para ampliar la ventaja y acercar a su selección a una histórica clasificación.