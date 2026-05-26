Millonarios FC comenzó en desventaja su compromiso ante O'Higgins FC luego de recibir un tempranero gol que silenció parcialmente el estadio en los primeros minutos del encuentro.

El conjunto chileno golpeó rápidamente al minuto 7 gracias a una jugada construida por el sector derecho. Francisco González envió un centro preciso al corazón del área y allí apareció Bastián Yáñez, quien definió de zurda desde el centro del área para vencer al arquero azul y poner el 0-1 parcial.

La anotación tomó por sorpresa a Millonarios, que todavía buscaba acomodarse en el terreno de juego tras un arranque intenso y disputado. Antes del gol, el equipo embajador había intentado aproximarse por la banda izquierda con Sebastián Valencia, quien recibió una infracción de Martín Sarrafiore al minuto 5.

Millonarios recibió un gol tempranero O’Higgins sorprendió en el arranque del partido

Tras el tanto de O'Higgins, Millonarios intentó reaccionar rápidamente y comenzó a generar acciones ofensivas. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico azul encontró aproximaciones a través de jugadas de pelota quieta, sumando dos tiros de esquina consecutivos en los minutos 8 y 10.

Precisamente, luego de un saque de esquina cobrado por David Silva, Sebastián Valencia tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un remate de media distancia. Sin embargo, el disparo del mediocampista se fue desviado por encima del arco y hacia el sector izquierdo.