Video: el golazo colectivo de Brasil que terminó en gol de Matheus Cunha

Brasil volvió a demostrar toda su jerarquía ofensiva al comienzo del segundo tiempo y encontró el tercer gol ante Escocia con una jugada de gran elaboración colectiva.

El equipo de Carlo Ancelotti transformó su dominio en el marcador y dejó prácticamente sentenciado el encuentro con el 3-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Verdeamarela ya había cerrado una brillante primera mitad gracias al doblete de Vinicius Jr., figura indiscutida del partido. Incluso, apenas reiniciado el compromiso, el atacante del Real Madrid estuvo cerca de ampliar su cuenta personal.

Lucas Paquetá filtró un pase preciso a la espalda de la defensa escocesa y dejó a Vinicius frente al arco rival. Sin embargo, la rápida intervención de Kieran Tierney lo obligó a definir incómodo y el arquero Angus Gunn respondió con una gran atajada para mantener con vida a su selección. Pero la resistencia escocesa duró apenas unos minutos más.

Brasil firma una obra colectiva y Matheus Cunha sentencia a Escocia en Miami

A los 53 minutos llegó una de las mejores acciones colectivas del partido. Casemiro encontró con un pase filtrado a Bruno Guimarães, quien recibió entre líneas y mostró toda su calidad.

El mediocampista dejó en el camino a dos defensores con una elegante gambeta, levantó la cabeza y esperó el momento exacto para habilitar a Matheus Cunha, que llegaba libre por el sector derecho.

La asistencia fue perfecta y el delantero brasileño solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para desatar una nueva celebración de los aficionados sudamericanos en Miami.

La jugada combinó precisión, velocidad y talento individual, reflejando el alto nivel futbolístico exhibido por Brasil durante toda la noche.

El 3-0 terminó de golpear a una Escocia que nunca encontró respuestas para contener el poder ofensivo de la Canarinha. Mientras los europeos acumulaban errores defensivos y dificultades para generar peligro, Brasil manejaba el ritmo del encuentro con autoridad.