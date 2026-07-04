Video | El VAR cambió todo: Francia abrió el marcador tras un polémico penal

Francia encontró el premio a su insistencia y rompió el empate frente a Paraguay gracias a un penalti sancionado por el VAR, en una jugada que generó la primera gran polémica del segundo tiempo en los octavos de final del Mundial 2026.

Con la ventaja en el marcador, Francia quedó más cerca de los cuartos de final, mientras Paraguay se vio obligado a adelantar sus líneas en busca de un empate que le devolviera la esperanza en la recta final del compromiso.

¿Era penal? La decisión del VAR que abrió el camino para Francia

La acción se produjo a los 66 minutos, cuando Désiré Doué ingresó al área y fue derribado por Diego Gómez en su intento por recuperar el balón. En primera instancia, el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev dejó seguir el juego, pero instantes después recibió el llamado del VAR desde la cabina, encabezada por el chileno Juan Lara.

Tras revisar detenidamente la repetición en el monitor ubicado junto al terreno de juego, el juez cambió su decisión inicial y señaló el punto penal, desatando las protestas de los futbolistas paraguayos, que reclamaban la legalidad de la acción.

Francia no desaprovechó la oportunidad. Desde los once metros, el ejecutante francés mostró toda su jerarquía para vencer al arquero Orlando Gil con un remate preciso y abrir el marcador en un encuentro que hasta ese momento había encontrado a la defensa guaraní como gran protagonista.

El tanto representó un premio para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, que había dominado gran parte del segundo tiempo con llegadas constantes sobre el arco paraguayo. Mbappé, Dembélé, Manu Koné y Rabiot habían avisado previamente, pero entre la falta de puntería y las intervenciones de Gil mantenían el cero.