[VIDEO] Emergencia en Alianza Lima: caída de pared deja al menos 60 heridos

Al menos 60 personas resultaron heridas este viernes por la caída de una pared del Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Los hinchas habían programado un 'banderazo' de animación al equipo a horas del superclásico con Universitario de Deportes, este sábado.

Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridos que yacen en el suelo.

"De acuerdo con el reporte preliminar, se registran 60 personas lesionadas, quienes vienen siendo evaluadas y atendidas", informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).