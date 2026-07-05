Video | Endrick tuvo el gol de Brasil, pero falló de manera increíble

Endrick estuvo a centímetros de cambiar la historia del partido apenas unos minutos después de ingresar al campo, pero el joven delantero brasileño desperdició una oportunidad inmejorable para adelantar a la 'Canarinha' frente a Noruega.

v, consciente de que todavía quedaba tiempo para reivindicarse en un compromiso que continuaba abierto y cargado de tensión.

Vinícius le dejó el gol servido y Endrick no pudo definir

El atacante, que reemplazó a Matheus Cunha a los 57 minutos por decisión del cuerpo técnico brasileño, tuvo un impacto inmediato en el frente de ataque.

Su primera gran intervención llegó tras una brillante acción individual de Vinícius Júnior, quien desbordó la defensa noruega y filtró un pase preciso que dejó a su compañero completamente solo frente al arquero Örjan Nyland.

Aunque Endrick logró llegar al balón, el control no fue el mejor y eso condicionó la definición. Aun así, el delantero del Real Madrid intentó resolver la jugada con un remate por encima del guardameta, buscando sorprenderlo con una sutil vaselina.

Brasil ya celebraba, Endrick dejó escapar el gol

La ejecución, sin embargo, careció de la precisión necesaria. El balón superó la salida de Nyland, pero terminó desviándose por un costado del poste, dejando escapar una de las ocasiones más claras que había generado Brasil en el segundo tiempo.

La reacción de Vinícius fue de incredulidad, mientras que Endrick no ocultó su frustración al entender que había dejado pasar una oportunidad de oro para romper el empate.

Primero fue el penal desperdiciado por Bruno Guimarães, luego las intervenciones del arquero Nyland y ahora el fallo de Endrick, que mantuvieron con vida a una Noruega que resistía cada ataque de la pentacampeona del mundo.