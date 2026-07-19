VIDEO - Expulsan a Enzo Fernández en la final del Mundial; Argentina con 10 Vs España

La selección de Argentina sufrió una mala noticia en la final de la Copa del Mundo frente a España al quedarse con un jugador menos en los últimos minutos del partido.

Así fue la expulsión de Enzo Fernández

El mediocampista Enzo Fernández dejó a Argentina con 10 jugadores en la gran final de la Copa del Mundo, luego de haber sido expulsado en el minuto 90+2 por doble tarjeta amarilla.

Inicialmente, Fernández había sido amonestado por el árbitro esloveno Slavko Vinčić, después de protestarte de manera indebida al juez.

Posteriormente, en el minuto 90+2, el mediocampista del registro del Chelsea, vio la segunda tarjeta amarilla al luchar por un balón dividido sobre el centro de la cancha.

Enzo Fernández llegó tarde al duelo por la pelota y terminó derribando a un rival.

Al percatarse de la situación y teniendo en cuenta la gravedad de esta, el referí tomó la decisión de amonestar por segunda oportunidad al futbolista argentino y sumarle la roja.