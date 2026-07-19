Video - Ferrán Torres creyó liquidar a Argentina, pero el árbitro dijo otra cosa

Cuando la final parecía inclinarse definitivamente a favor de España, Ferrán Torres volvió a enviar el balón al fondo de la red en un letal contragolpe. Sin embargo, la celebración duró apenas unos instantes, ya que el árbitro invalidó la anotación por posición adelantada, manteniendo con vida a una Argentina que buscaba desesperadamente el empate.

España, por su parte, mantuvo el control del encuentro y administró la ventaja conseguida por Ferrán Torres, aunque dejó escapar la oportunidad de sentenciar la final con un segundo tanto que terminó invalidado por una ajustada posición adelantada.

Ferrán Torres volvió a marcar, pero el fuera de lugar frustró el segundo gol de España

Tras haber abierto el marcador en el minuto 106 con una brillante definición luego de una asistencia de cabeza de Nico Williams, Ferrán volvió a convertirse en protagonista pocos minutos después.

España aprovechó los espacios que dejó la Albiceleste, obligada a adelantar sus líneas en busca de la igualdad, y lanzó un rápido ataque que encontró mal parada a la defensa rival.

El delantero recibió el balón con campo por delante y definió con tranquilidad ante Emiliano 'Dibu' Martínez, desatando una nueva celebración en el banco español. No obstante, el juez asistente levantó de inmediato la bandera, señalando un fuera de lugar que fue confirmado por el árbitro principal, anulando el que habría significado el 2-0.

La decisión devolvió la esperanza a Argentina, que seguía con vida pese al desgaste físico y a jugar con un hombre menos desde la expulsión de Enzo Fernández.