Video | Fiebre por Luis Díaz en Corea: así recibieron al Bayern Múnich en el aeropuerto

El Bayern Múnich ya está en Corea del Sur para afrontar una nueva etapa de su preparación de cara a la temporada 2026-2027, y Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas en la llegada del equipo a la isla de Jeju.

El colombiano, recién reincorporado a los trabajos después de sus vacaciones, recibió el cariño de los aficionados asiáticos, quienes aprovecharon el primer contacto con el plantel para pedirle fotografías y autógrafos.

La delegación del conjunto alemán aterrizó en el aeropuerto de Jeju después de un vuelo de aproximadamente 11 horas.

Un numeroso grupo de seguidores esperaba al equipo y el extremo colombiano respondió al recibimiento firmando camisetas con su nombre y compartiendo algunos momentos con los hinchas.

Luis Díaz fue uno de los más aclamados en el recibimiento al Bayern Múnich en Corea del Sur

El Bayern permanecerá en Jeju hasta el miércoles, como parte del Audi Summer Tour, que se desarrollará entre el 1 y el 8 de agosto.

Durante su estadía disputará un amistoso contra Jeju SK FC, el próximo 4 de agosto. Posteriormente, el equipo viajará a Hong Kong, donde enfrentará al Aston Villa el 7 de agosto.

El viaje representa, además, el comienzo formal de la pretemporada de Díaz con el Bayern. El colombiano regresó el 1 de agosto luego de sus vacaciones, iniciadas tras la eliminación de Colombia del Mundial de 2026.

El atacante afronta esta preparación con la expectativa de volver a ser determinante en el frente ofensivo. En su primera temporada con el Bayern conquistó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania, además de registrar 26 goles y cerca de una veintena de asistencias en más de 50 partidos.