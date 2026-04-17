[VIDEO] Flamengo no perdonó: Paquetá definió a placer contra Independiente Medellín

El partido para Independiente Medellín resultó ser una dura prueba, los campeones actuales del torneo continental jugaron a media máquina y el equipo colombiano poco pudo hacer para poner en juego el resultado del partido.

El equipo antioqueño enfrenta a los brasileños en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

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Una genialidad termina desequilibrando el resultado, un centro desde la izquierda por bajo fue interceptado en el trayecto por el pie derecho de Paquetá, dentro del parea vio una oportunidad, aprovechando la excelente pegada de pierna izquierda puso a celebrar a los hinchas del Fla, Eder Chaux poco pudo hacer para interceptar el disparo.

Después de esta situación los brasileños le fueron dando trámite al encuentro, el cuadro se vio sobrepasado ante la sorpresiva acción y con el marcador abajo se mostró poca ambición por jugar un poco más el encuentro, los brasileños con el partido a placer.

El equipo antioqueño mostró su espíritu competitivo cuando logró la igualdad a los brasileños en el Maracaná, un contragolpe bien ejecutado le permitió a Yony González celebrar la igualdad 1-1. Gol al minuto 40.

La alegría duró muy poco para los colombianos, Flamengo se adelantó al 45 por intermedio de Bruno Henrique Pinto, aunque el VAR revisó la jugada por una aparente falta, el primer tiempo concluyó 2-1.

El segundo tiempo comenzó como terminó, el equipo local apretó el acelerador y en menos de cinco minutos ganaba 3-1, gol de De Arrascaeta.