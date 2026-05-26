Video | Fredy Montero marcó un golazo de volea con el Cartagena en la final del ascenso

Fredy Montero volvió a demostrar que la jerarquía no se pierde y se convirtió en el gran héroe de Real Cartagena en el cierre del torneo de la Primera B. El experimentado delantero firmó un doblete para el 2-3 parcial para Envigado en el estadio Jaime Morón, su segundo tanto desató la locura en las tribunas y dejó una de las imágenes más espectaculares de la jornada.

El compromiso había comenzado cuesta arriba para el conjunto cartagenero tras la apertura del marcador de Miguel Marulanda, quien aprovechó un descuido defensivo para poner arriba al cuadro antioqueño. Sin embargo, Montero apareció primero para igualar las acciones tras cazar un rebote dentro del área y devolverle la esperanza al equipo heroico.

Fredy Montero desató la locura en Cartagena

Cuando el partido parecía encaminado al empate en la primera etapa, llegó la genialidad del delantero samario. Jarlan Barrera filtró una asistencia precisa al corazón del área y allí apareció Fredy Montero para inventarse una definición extraordinaria. El atacante se elevó y conectó una volea furiosa que dejó sin reacción al arquero rival, firmando un auténtico golazo para consumar la remontada parcial de Real Cartagena.

La anotación provocó una explosión en el Jaime Morón, que celebró de pie la calidad y experiencia de un delantero que sigue marcando diferencias en el fútbol colombiano. Montero, referente ofensivo del equipo, apareció en el momento más importante para el cuadro auriverde y cerrar la fase con una actuación memorable.

Con su doblete y especialmente con su espectacular volea, Fredy Montero ratificó que todavía conserva intacto su olfato goleador y su capacidad para resolver partidos con acciones de alta categoría.