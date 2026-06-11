[Video] Gesto de James Rodríguez desató locura entre los hinchas en Guadalajara

La Selección Colombia ya vive el ambiente mundialista en territorio mexicano. En su primera jornada de trabajo en Guadalajara, ciudad que sirve como campamento base durante gran parte de la Copa Mundial de 2026, los dirigidos por Néstor Lorenzo combinaron la preparación deportiva con un emotivo encuentro junto a los aficionados.

Uno de los momentos más destacados de la jornada tuvo como protagonista al capitán James Rodríguez. El mediocampista colombiano, uno de los referentes históricos de la Tricolor, se acercó a varios de los hinchas presentes en el complejo deportivo para compartir fotografías, firmar autógrafos y agradecer el respaldo recibido desde su llegada a México.

La práctica comenzó con la apertura de puertas para que niños, familias y aficionados de la comunidad local pudieran observar de cerca el entrenamiento. Desde tempranas horas, decenas de seguidores acudieron con camisetas, banderas y álbumes del Mundial con la ilusión de encontrarse con sus ídolos.

James fue uno de los futbolistas más solicitados por el público. El volante atendió a varios aficionados que buscaban una fotografía o una firma como recuerdo de una jornada especial, en medio de la expectativa que genera la participación colombiana en la Copa del Mundo.

El respaldo de la afición ya se había hecho sentir desde la llegada del equipo a Guadalajara. Cientos de colombianos residentes en México y seguidores desplazados desde distintas ciudades recibieron a la delegación con cánticos, banderas, trompetas y los tradicionales sombreros vueltiaos. La euforia alcanzó uno de sus puntos más altos precisamente cuando apareció James, quien fue recibido con una fuerte ovación.

James Rodríguez hizo una pausa en el entrenamiento para compartir con los fanáticos

Mientras tanto, en el plano deportivo, la selección realizó una intensa sesión de trabajo. Tras los ejercicios de calentamiento y actividades de cohesión grupal, el cuerpo técnico dividió al plantel para desarrollar tareas específicas enfocadas en la fase defensiva y en la definición ofensiva. La práctica concluyó con un partido en espacio reducido.

Colombia continúa afinando detalles para su estreno mundialista. El equipo debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México, antes de enfrentar a República Democrática del Congo y Portugal en busca de un lugar en la siguiente ronda.