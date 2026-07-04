Video | Gil salvó a Paraguay: la doble acción que frustró a Mbappé y Dembélé

Francia salió con una marcha más en el comienzo del segundo tiempo y convirtió el arco de Paraguay en el principal escenario del partido. Sin embargo, la Albirroja encontró en el arquero Orlando Gil y en su defensa los argumentos necesarios para sostener el empate en los octavos de final del Mundial 2026.

Con Mbappé, Dembélé y Koné como principales amenazas, Francia incrementó el asedio, mientras Paraguay resistía con orden, sacrificio y un Orlando Gil convertido en la gran figura para mantener con vida a su selección.

Francia estuvo a centímetros del gol, pero Gil apareció como el héroe de Paraguay

La primera gran intervención llegó a los 50 minutos, cuando Kylian Mbappé parecía quedar en posición inmejorable para definir dentro del área.

Juan José Cáceres apareció desde atrás con un cierre providencial, despojando al delantero francés del balón y enviándolo al tiro de esquina cuando el gol parecía inevitable.

La jugada continuó rodeada de polémica. Tras el despeje, los futbolistas paraguayos reclamaron una supuesta mano previa de Mbappé, encabezados por el propio Cáceres.

Paraguay se distrajo y casi lo paga caro: Dembélé estuvo a nada del gol

Mientras los guaraníes protestaban, Francia ejecutó rápidamente el córner y tomó desprevenida a la defensa rival. Ousmane Dembélé recibió completamente libre frente al arquero Orlando Gil, pero la falta de ángulo le impidió definir con precisión y su remate terminó por fuera del arco.

Lejos de conformarse, los franceses mantuvieron la presión y apenas unos instantes después Manu Koné sacó un potente derechazo desde media distancia que exigió una intervención espectacular de Gil.

El guardameta paraguayo voló hacia su palo izquierdo para desviar el balón al tiro de esquina, firmando una de las mejores atajadas del encuentro.