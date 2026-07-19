VIDEO - Gol de Ferrán Torres y España le gana a Argentina en el Mundial

La selección de España encontró el premio a su actitud ofensiva e intención de buscar el triunfo en la gran de la Copa del Mundo contra Argentina en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

En el segundo tiempo extra, cuando corría el minuto 107, la roja logró la apertura del marcador gracias a Ferrán Torres.

Así fue el gol de Ferrán Torres para España Vs Argentina

En el inicio del segundo tiempo extra, España abrió el marcador, luego de un centro de costado con destino de Nico Williams.

El extremo del Athletic de Bilbao evitó que el balón saliera al saque de meta al cabecearlo para atrás y meterlo al área.

Ferrán Torres apareció solo y sin marca para sorprender con un potente remate de zurda que venció la resistencia de Emiliano 'Dibu' Martínez y de esta manera celebrar el 1-0.