Jhon Arias volvió a marcar diferencia en el frente de ataque y abrió el marcador en la victoria parcial de Palmeiras sobre Cerro Porteño.

[VIDEO] Gol de Jhon Arias: definición letal que adelantó a Palmeiras en Libertadores

El colombiano apareció en el área para definir con precisión tras una asistencia de Allan, enviando el balón al fondo de la red con un remate de zurda, por bajo y junto al palo izquierdo. La jugada reflejó su oportunismo y buen posicionamiento en un partido clave por competencia internacional.

Palmeiras deja escapar el triunfo en un final frenético ante Cerro Porteño

Palmeiras igualó 1-1 frente a Cerro Porteño en un partido cargado de emociones que se definió en los minutos finales. El equipo brasileño, que se había adelantado en el primer tiempo con un gol de Jhon Arias, no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en un cierre lleno de tensión.

El colombiano abrió el marcador al minuto 32 con una definición precisa dentro del área tras asistencia de Allan, confirmando su buen momento ofensivo. A partir de allí, Palmeiras controló gran parte del compromiso y generó varias opciones para ampliar la diferencia, incluyendo un remate al larguero y múltiples llegadas claras.

Sin embargo, en la segunda mitad el panorama cambió. Cerro Porteño reaccionó y encontró el empate en una jugada desafortunada para los visitantes. Al minuto 71, un autogol de Carlos Miguel devolvió la igualdad al marcador, dándole vida al conjunto paraguayo en un momento clave.

El tramo final fue un auténtico asedio de Palmeiras. En los últimos minutos, el equipo brasileño acumuló oportunidades claras para llevarse la victoria, con remates de José López, Murilo y Maurício que fueron salvados por la defensa o el arquero rival. Incluso en el tiempo añadido, el conjunto visitante tuvo varias ocasiones dentro del área que no logró concretar.