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Marruecos

VIDEO - Gol de Marruecos: Ounhai abrió el marcador Vs Canadá

El ganador de la serie entre Marruecos y Canadá enfrentará al vencedor del duelo entre Paraguay y Francia.
Daniel Zabala
Ounahi marcó el primero de Marruecos contra Canadá en el Mundial
Ounahi marcó el primero de Marruecos contra Canadá en el Mundial // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Canadá Canadá
Finalizado
0 - 3
Marruecos Marruecos
Estadísticas del partido

Azzedine Ounahi, delantero del registro del Girona de España, se está convirtiendo este sábado 4 de julio en el gran héroe de Marruecos en la Copa del Mundo al abrir el marcador en el partido contra Canadá por los octavos de final.

Así fue el gol de Azzedine Ounahi

En el minuto 49, Ounahi aprovechó una brillante acción preparada desde un tiro libre para sorprender con un fuerte remate de derecha y poner el 1-0.

La jugada comenzó con la ejecución de un tiro libre desde el costado derecho por parte de Achraf Hakimi.

El experimentado lateral lanzó la pelota a ras de piso a la altura de la media luna del área de Canadá, en donde apareció solo y sin marca Azzedine Ounahi para rematar con el borde interno de su guayo derecho y celebrar la apertura del marcador.

Marruecos espera rival

En caso de confirmar la victoria sobre Canadá, la selección de Marruecos se convierte en el único equipo africano aún con vida en la Copa del Mundo al avanzar a los cuartos de final.

En la tercera ronda eliminatoria, Marruecos se medirá con el ganador de la serie entre Paraguay y Francia.

Dicho compromiso está programado para el jueves 9 de julo a partir de las 3:00 de la tarde en Boston.

En esta nota

Marruecos Copa del Mundo Concacaf Copa Mundial de la FIFA Mundial 2026

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