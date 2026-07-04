VIDEO - Gol de Marruecos: Ounhai abrió el marcador Vs Canadá

Azzedine Ounahi, delantero del registro del Girona de España, se está convirtiendo este sábado 4 de julio en el gran héroe de Marruecos en la Copa del Mundo al abrir el marcador en el partido contra Canadá por los octavos de final.

Así fue el gol de Azzedine Ounahi

En el minuto 49, Ounahi aprovechó una brillante acción preparada desde un tiro libre para sorprender con un fuerte remate de derecha y poner el 1-0.

La jugada comenzó con la ejecución de un tiro libre desde el costado derecho por parte de Achraf Hakimi.

El experimentado lateral lanzó la pelota a ras de piso a la altura de la media luna del área de Canadá, en donde apareció solo y sin marca Azzedine Ounahi para rematar con el borde interno de su guayo derecho y celebrar la apertura del marcador.

Marruecos espera rival

En caso de confirmar la victoria sobre Canadá, la selección de Marruecos se convierte en el único equipo africano aún con vida en la Copa del Mundo al avanzar a los cuartos de final.

En la tercera ronda eliminatoria, Marruecos se medirá con el ganador de la serie entre Paraguay y Francia.

Dicho compromiso está programado para el jueves 9 de julo a partir de las 3:00 de la tarde en Boston.