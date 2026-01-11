VIDEO - Barcelona y Real Madrid a puro gol en la Supercopa: empate en la primera mitad

Barcelona y Real Madrid miden fuerzas en la final de la Supercopa de España. Los azulgranas y el cuadro merengue llegaban a este compromiso con la idea de ser protagonistas en un juego donde más que un título era la disputa del honor, luego de las controversias entre ambos equipos durante el último tiempo.

El primero en pegar fue el onceno catalán. Una gran jugada de Pedri encontró a Raphinha en posición clave para que el brasilero en una carrera de contraataque logrará definir de manera cruzada y pusiera el 1-0 parcial para el onceno de Hansi Flick.

Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso no se quedó atrás. Cuando se pensaba que todo iba encaminado para aumentar la ventaja de los catalanes, apareció la figura de Vinicius Junior al rescate. El brasilero se inventó una joya digna de premio Puskas.

El delantero del Real Madrid tomó la pelota en la banda derecha y después de dejar aislado a Kondé terminó por ingresar al área y dejando en el camino a Cubarsí y dos defensores más, venció a Joan García para poner lo que era el 1-1 parcial.

Posteriormente, el partido llegó al tiempo de adición. Los azulgranas aprovecharon para con una asistencia magistral de Pedri y una definición de Robert Lewandowski para poner lo que era el 2-1 transitorio a favor del cuadro culé. Con esto parecía que el equipo de Flick se iba en ventaja al vestuario.

Sin embargo, en el tiempo de descuento llegó una acción de tiro de esquina que terminó marcando la diferencia para los blancos. Gonzalo García fue el encargado de aprovechar un rebote desde el borde del área para sobre el minuto 45+8 marcar lo que fue el 2-2 al cierre del primer tiempo.







