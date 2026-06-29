VIDEO - Golazo de Brasil en el último segundo del partido ante Japón

Un auténtico partidazo se vivió de principio a fin en el Estadio de Houston, escenario deportivo que le abrió las puertas al duelo entre la Selección de Japón y la de Brasil, las cuales se encargaron de darle alegrías a los aficionados del mundo del fútbol con golazos en el transcurso de los 90 minutos.

Japón sorprendió en el encuentro pegando primero en el marcador con gol a los 29 minutos, pero luego vino la remontada brasileña con protagonismo de Casemiro y de Gabriel Martinelli, quien ingresó desde el banquillo para colocar el 2-1 durante el tiempo de adición.

VIDEO: Martinelli le da la clasificación a Brasil tras golazo a Japón