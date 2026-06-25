VIDEO - Golazo de Gonzalo Plata y Ecuador le gana 2-1 a Alemania

La selección de Ecuador se acerca a la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, después de que Gonzalo Plata marcara el 2-1 sobre Alemania en partido de la fecha 3 del grupo E.

Así fue el gol de Gonzalo Plata para Ecuador contra Alemania

En el minuto 77, Ecuador estaba mandado al ataque, teniendo en cuenta la obligación de ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Después de una serie de aproximaciones, el tri tuvo un tiro de esquina que se ejecutó al primer palo. La pelota fue cabeceada por Kevin Rodríguez y justo antes de que el guardameta Manuel Neuer se quedara con el esférico apareció Gonzalo Plata.

El atacante del Flamengo se anticipó para cambiarle la trayectoria al balón y mandarlo al fondo de la red.

Ecuador está clasificando

Con la victoria sobre Alemania, la selección de Ecuador se está clasificando a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como uno de los mejores terceros.

Los dirigidos por Sebastián Becaccece están llegando a cuatro unidades, tras perder con Costa de Marfil, empatar con Curazao y vencer a Alemania.