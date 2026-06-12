Video - Golazo mantiene con vida a Corea del Sur en el Mundial

Corea del Sur encontró recompensa a su insistencia y logró igualar el marcador ante República Checa en el estadio Akron de Guadalajara gracias a una brillante definición de Hwang In-beom, quien apareció en el momento más complicado para devolverle la esperanza a los Guerreros de Taeguk en su estreno mundialista.

El conjunto asiático había sido protagonista durante varios pasajes del encuentro, generando las opciones más claras de gol, pero se encontró una y otra vez con la resistencia de la defensa europea y las intervenciones del guardameta rival.

La situación se complicó aún más al minuto 58, cuando República Checa abrió el marcador por intermedio de su capitán, quien aprovechó un saque de banda para conectar un cabezazo y silenciar momentáneamente a los aficionados surcoreanos.

Corea estaba contra las cuerdas y apareció una genialidad para rescatarla

Sin embargo, el equipo dirigido por Hong Myung-bo no bajó los brazos. Tras desperdiciar varias oportunidades claras con Son Heung-min y Lee Kang-in, Corea siguió buscando espacios hasta encontrar el premio al minuto 67.

La jugada nació con una rápida combinación ofensiva que dejó a Hwang In-beom frente a la defensa checa. El mediocampista mostró toda su calidad al recortar al marcador central con un movimiento elegante y, ya dentro del área, definió con enorme sangre fría. Su toque sutil por encima del arquero terminó en el fondo de la red para decretar el 1-1.

El gol fue celebrado con euforia por los jugadores asiáticos, conscientes de que la anotación hacía justicia a lo mostrado en el terreno de juego. Con el empate, Corea del Sur volvió a meterse en la pelea por los tres puntos y mantuvo intactas sus aspiraciones de comenzar el Mundial con un resultado positivo.