La previa de la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain estuvo marcada por el caos y la tensión en el sistema de transporte de la ciudad alemana. A pocas horas del decisivo encuentro en el Allianz Arena, un incidente protagonizado por aficionados parisinos encendió las alarmas en el metro de Múnich.

Según reportes de las autoridades, varios hinchas del PSG encendieron bengalas dentro de los vagones mientras se dirigían al estadio, generando una densa nube de humo que obligó a interrumpir el servicio en una de las líneas. La situación se salió rápidamente de control y derivó en la evacuación de aproximadamente 1.000 personas, entre aficionados y usuarios habituales del transporte público.

[VIDEO] Incidentes con hinchas del PSG en el metro de Múnich

“Se armó el caos total en Múnich”, fue la sensación generalizada entre los testigos del hecho, quienes describieron momentos de angustia ante la imposibilidad de respirar con normalidad dentro de los vagones. La rápida intervención de la policía y los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores, aunque la situación dejó imágenes de tensión y desorden.

El operativo de seguridad incluyó el cierre temporal de una estación cercana y la evacuación masiva de los pasajeros, quienes tuvieron que abandonar el metro y continuar su trayecto a pie hacia el estadio. La escena, poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes eventos deportivos, generó preocupación entre las autoridades locales.

Se registraron algunos momentos de fricción entre aficionados de ambos equipos

Además del humo, se registraron algunos momentos de fricción entre aficionados de ambos equipos, lo que elevó aún más el nivel de alerta en la antesala del partido. Sin embargo, no se reportaron enfrentamientos de gran magnitud, aunque sí un ambiente cargado de nerviosismo.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa el comportamiento de ciertos grupos de aficionados en eventos de alto perfil, donde la pasión puede desbordarse y derivar en situaciones de riesgo. Mientras tanto, el espectáculo deportivo quedó momentáneamente en segundo plano, opacado por un episodio que alteró la normalidad en Múnich y obligó a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del escenario deportivo.