VIDEO - Incómoda entrevista de Bielsa que desató una ola de reacciones en redes

La llegada de la selección de Uruguay a México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por un episodio que rápidamente se volvió viral. El protagonista fue Marcelo Bielsa, quien volvió a demostrar su particular relación con los medios de comunicación durante una breve e incómoda entrevista concedida en el aeropuerto de Cancún.

El técnico argentino, conocido por evitar el protagonismo fuera de las canchas y por su carácter reservado, sorprendió al aceptar una entrevista exclusiva con DSports Uruguay. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para conocer detalles sobre la preparación de la Celeste terminó convirtiéndose en una conversación de apenas 38 segundos y respuestas tan cortas que generaron todo tipo de reacciones.

Marcelo Bielsa y la incómoda entrevista que protagonizó al llegar al Mundial 2026

Con la cabeza baja y sin mostrar demasiada disposición para extender sus comentarios, Bielsa respondió sobre las expectativas de Uruguay en la Copa del Mundo, el estado físico de algunos jugadores y la preparación para el debut frente a Arabia Saudita.

“Mucha esperanza”, contestó cuando le preguntaron por sus expectativas en el torneo. Sobre el trabajo realizado en los últimos días y la situación de los futbolistas lesionados, simplemente respondió: “No, sin ningún problema”.

La escena se volvió aún más llamativa cuando fue consultado por Ronald Araujo, uno de los nombres que más atención genera en la selección uruguaya. “Normal”, respondió Bielsa al ser interrogado sobre el estado del defensor tras un reciente viaje a Madrid para continuar su recuperación. Ante una nueva pregunta sobre la utilidad de dicho desplazamiento, el entrenador se limitó a decir: “Ya lo veremos con el tiempo”.

El intercambio concluyó con respuestas igual de breves sobre el encuentro inaugural y la posible formación titular: “Hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos para el partido” y “Lo decidiré en los próximos días”, fueron sus últimas declaraciones.

Aunque el contexto —la llegada al aeropuerto tras un largo viaje— no parecía el escenario más cómodo para una entrevista, la actitud del entrenador no pasó desapercibida. En redes sociales, algunos aficionados criticaron la frialdad de sus respuestas, mientras otros tomaron con humor una escena que consideran fiel al estilo de un personaje tan particular como Marcelo Bielsa, cuya prioridad sigue estando lejos de los micrófonos y cerca del campo de juego.