Independiente Medellín encontró premio a su esfuerzo y logró igualar de manera momentánea ante Flamengo en el estadio Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras un error en la salida de los brasileños el equipo colombiano acertó un contragolpe que definió Yony González al minuto 40.

[VIDEO] Independiente Medellín le empató en el Maracaná: 1-1 contra Flamengo

Cuando el conjunto brasileño controlaba el partido tras la ventaja inicial, el equipo antioqueño reaccionó con una jugada rápida y efectiva. Al minuto 40, Medellín aprovechó un contragolpe bien ejecutado que tomó mal parada a la defensa local. La acción terminó en los pies de Yony González, quien definió con precisión para vencer al arquero rival y decretar el 1-1 parcial.

El gol representó un impulso anímico para el cuadro poderoso, que hasta ese momento había sufrido ante la superioridad técnica del campeón vigente. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Flamengo recuperó la ventaja antes del descanso y se fue al entretiempo ganando 2-1.

La alegría duró muy poco para los colombianos, Flamengo se adelantó al 45 por intermedio de Bruno Henrique Pinto, aunque el VAR revisó la jugada por una aparente falta, el primer tiempo concluyó 2-1.

El segundo tiempo comenzó como terminó, el equipo local apretó el acelerador y en menos de cinco minutos ganaba 3-1, gol de De Arrascaeta.