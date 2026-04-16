{VIDEO] Júbilo azul: Quintero le dio vida a Millonarios en la Sudamericana

Millonarios hizo valer su localía y consiguió un triunfo clave al derrotar 1-0 a Boston River en El Campín, en un partido donde la paciencia y la insistencia terminaron inclinando la balanza a su favor. Premio a la constancia del equipo bogotano. Carlos Darwin Quintero tuvo una noche para el recuerdo.

Millonarios sumó 3 puntos y se encamina en el Grupo C de la Copa Sudamericana

Desde el inicio, el equipo embajador asumió el protagonismo. Se adueñó de la posesión del balón, adelantó sus líneas y se instaló en campo rival, buscando abrir espacios ante un adversario bien replegado.

Boston River, fiel a su planteamiento, apostó por un bloque defensivo sólido, cerrando espacios y resistiendo cada intento del conjunto bogotano. La disciplina táctica del equipo visitante le permitió sostener el empate por largos pasajes, enfriando el ritmo del juego y apostando a una oportunidad aislada.

Carlos Darwin Quintero rompió el cero con un potente remate de media distancia

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Carlos Darwin Quintero para marcar la diferencia. El experimentado atacante aprovechó el momento justo para romper el cero y desatar la celebración en las tribunas, dándole aire a un equipo que había sido superior, pero no lograba reflejarlo en el resultado. Carlos Darwin Quintero rompió el cero con un potente remate de media distancia que dejó sin reacción al arquero de Boston River.

En el tramo final, Millonarios supo administrar la ventaja con inteligencia, controlando el ritmo y evitando sorpresas. Con este resultado, el conjunto azul suma tres puntos valiosos y reafirma su fortaleza como local en la Copa Sudamericana, manteniéndose en la pelea dentro del grupo.