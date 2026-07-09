Video | Kylian Mbappé desperdició pena máxima contra Marruecos

El drama se tomó el partido apenas en el arranque de los cuartos de final del Mundial 2026, corría el minuto 24 cuando Kylian Mbappé fabricó una jugada eléctrica que terminó en una falta clarísima dentro del área.

El árbitro no dudó: penal para Francia. Todo el estadio aguantó la respiración; era la oportunidad perfecta para abrir el marcador y encaminar el rumbo a semifinales.

Frente a frente, Mbappé y Bono, el arquero rival sostuvieron un tenso duelo de miradas a los 25 minutos.

París tiembla: Mbappé perdona desde el punto penal

La estrella francesa tomó carrera y disparó con potencia buscando ajustar el balón junto al palo derecho. Sin embargo, el guardameta leyó la intención a la perfección, adivinó la trayectoria y se estiró de forma monumental para desviar el remate.

¡Mbappé lo botó! El silbatazo que prometía la gloria se transformó en un lamento colectivo. El delantero galo se tomó la cabeza sin poder creer cómo el guardameta le ahogaba el grito de gol.

Un golpe psicológico durísimo para el cuadro francés, que ahora debe remar contracorriente tras desperdiciar la pena máxima en los pies de su máximo referente. La tensión es absoluta.