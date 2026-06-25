Video: la salvada monumental que le negó el gol a la Selección de Ecuador

Alemania volvió a sufrir en el inicio del segundo tiempo frente a Ecuador, que salió decidida a inclinar el partido y estuvo muy cerca de encontrar el gol que le diera la ventaja en la definición del Grupo E del Mundial 2026.

Después de una serie de aproximaciones sobre el área europea, el conjunto teutón construyó una de las jugadas más claras del compromiso.

Con velocidad y precisión, los sudamericanos rompieron la línea defensiva alemana y dejaron a uno de sus atacantes en posición ideal para definir frente al arco.

Alemania estuvo a centímetros del segundo: Ecuador resistió tras una espectacular salvada

Cuando todo parecía indicar que Ecuador celebraría el 2-1, apareció la figura del arquero ecuatoriano. El guardameta reaccionó con enormes reflejos para achicar el ángulo y desviar el remate, evitando que el balón terminara en el fondo de la red.

La intervención fue seguida por el despeje de la defensa, que logró alejar el peligro antes de que llegara un rebote favorable para los ecuatorianos.

La acción que tiene hablando al Mundial: Alemania no pudo creer la atajada

La acción provocó la ovación de los aficionados ecuatorianos presentes en el estadio, conscientes de que esa atajada podía ser determinante en un partido donde estaba en juego la clasificación a los dieciseisavos de final.

Ecuador mantuvo el dominio territorial y continuó presionando en busca del tanto que le devolviera la tranquilidad, aprovechando el impulso con el que regresó tras el descanso. Alemania, por su parte, se replegó durante varios minutos e intentó resistir las constantes llegadas del conjunto europeo para mantenerse con vida.

Con el marcador todavía igualado, el encuentro ganó intensidad y se convirtió en un intercambio de ataques en el que cada oportunidad podía modificar el destino de ambos equipos en el Grupo E.