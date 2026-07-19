Video - Lamine Yamal tuvo el gol del título, pero el 'Dibu' voló para salvar a Argentina

La final del Mundial cerró sus 90 minutos reglamentarios con una secuencia cargada de tensión, polémica y emociones. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba inevitablemente al tiempo extra, Lamine Yamal tuvo en sus pies la oportunidad de darle el título a España, pero una espectacular intervención de Emiliano 'Dibu' Martínez mantuvo con vida a Argentina y obligó a disputar 30 minutos adicionales.

Los minutos finales fueron frenéticos. Argentina sufrió un duro golpe en el tiempo de reposición cuando Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí.

La expulsión dejó a la Albiceleste con diez jugadores en el momento más delicado del partido y abrió la puerta para un último asedio español.

El paradón del 'Dibu' a Yamal que cambió el destino de la final

Antes de esa acción, ambos equipos habían protagonizado un intercambio de golpes. Unai Simón respondió para cortar un peligroso avance argentino y, en la jugada siguiente, el 'Dibu' Martínez evitó el gol con una notable atajada ante un potente remate de Nico Williams.

La presión española encontró una oportunidad inmejorable en el minuto 90+5. Leandro Paredes cometió una infracción sobre Ferrán Torres justo en la media luna del área, concediendo un tiro libre con aroma de definición. Toda España depositó sus esperanzas en Lamine Yamal, quien asumió la responsabilidad en la última acción del encuentro.

El joven talento ejecutó un disparo preciso y potente que buscaba el ángulo, pero Martínez volvió a vestirse de héroe. Con una espectacular volada, el arquero argentino desvió el balón al córner y evitó el gol que habría sentenciado la final.

Tras esa intervención decisiva llegó el pitazo final. El marcador permaneció igualado y la lucha por el título quedó aplazada para un tiempo extra que prometía máxima emoción.