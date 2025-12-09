[Video] Linda Caicedo sigue brillando en Real Madrid: nuevo golazo en la Champions

La colombiana Linda Caicedo se ratifica cada vez más como la gran figura de Real Madrid. Este martes 9 de diciembre, Caicedo fue clave al anotar el gol del triunfo en condición de local para las merengues sobre Wolfsburgo en partido de la fecha 25 de la Champions League Femenina.

Linda, que estuvo desde el pitazo inicial en el terreno de juego, anotó el 2-0 final en el minuto 66, después de recibir la pelota en mitad del campo y hacer una larga carrera hasta la portería rival.

Caicedo controló la pelota con su guayo derecho y justo antes de que la portera rival la presionara sorprendió con un sutil amague para disparar a red mientras una defensora rival siguió de largo.

Las españolas habían empezado ganando con un tanto de María Méndez al minuto 19 y todo parecía encaminado para una victoria sencilla hasta que sobre el cierre de la primera parte llegó la expulsión de Maëlle Lakrar por doble tarjeta amarilla.

A partir de allí, el cuadro de Pau Quesada dio un paso hacia atrás para intentar cuidar la victoria. Fue allí en una acción al contragolpe donde apareció la figura de Linda Caicedo para poder anotar el 2-0 que cerró el partido a favor del equipo blanco.

Sin embargo, sobre los últimos minutos llegó una nueva jugada polémica. Iris Santiago fue expulsada al minuto 90 y dejó a su equipo con nueve jugadores y con bajas sensibles de cara a la próxima jornada.

El equipo de Lindas Caicedo viajará a Países Bajos la próxima fecha. Las españolas enfrentarán al Twente en busca de una victoria para finalizar la fase inicial del torneo en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por otra parte, el onceno madridista volverá a la acción en Liga F de España este fin de semana. Real Madrid jugará el sábado 13 de diciembre ante Granada en un partido válido por la jornada 14.