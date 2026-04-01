La ciudad de Sarajevo vivió una de las noches más memorables de su historia reciente tras la clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial, luego de eliminar a Italia en una dramática tanda de penaltis. La victoria no solo significó un logro deportivo, sino una explosión emocional que desbordó cada rincón del país.

[VIDEO] ¡Locura total! Bosnia celebra su histórica clasificación al Mundial tras eliminar a Italia

Desde antes del pitazo inicial, el ambiente ya era electrizante. En el estadio Bilino Polje, las bengalas encendidas y el fervor de los aficionados anticipaban una jornada histórica. Tras el 1-1 en los 120 minutos y el 4-1 definitivo en los penales, las tribunas se transformaron en un mar rojo de luces y humo, mientras miles de hinchas celebraban una clasificación que quedará marcada en la memoria colectiva.

Pero el espectáculo no se limitó al estadio. En Sarajevo, edificios enteros se iluminaron con bengalas desde balcones y terrazas, creando una postal impactante. Las calles se llenaron rápidamente de caravanas, banderas y cánticos en una celebración que unió a toda la nación. Bocinazos, fuegos artificiales y una multitud desbordada acompañaron una noche que trascendió lo deportivo.

Bosnia celebra un logro que quedará grabado: clasificación al Mundial 2026

En lo futbolístico, Bosnia supo reponerse a la adversidad. Tras el gol inicial de Moise Kean y la expulsión de Alessandro Bastoni, el equipo balcánico encontró espacios y resistió hasta igualar el marcador en los minutos finales, antes de imponerse desde los once pasos.

El triunfo representa apenas la segunda clasificación mundialista en la historia del país, un hito que desató un desahogo colectivo. Mientras Italia profundiza su crisis, Bosnia celebra un logro que quedará grabado para siempre en el corazón de Sarajevo.