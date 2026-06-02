VIDEO - Luis Suárez le rompió el arco a Costa Rica y pone el tercero de Colombia

La Selección Colombia hizo del Estadio El Campín un auténtico "fortín" y se impuso con autoridad frente a la Selección de Costa Rica al haberle marcado tres goles en donde los protagonistas fueron Davinson Sánchez, Luis Díaz y la goleada la cerró Luis Suárez.

El delantero de Sporting Lisboa se volvió a encontrar con el gol vistiendo la camiseta de la Selección Colombia tras un gran pase de James Rodríguez que lo dejó frente al portero rival para que rematara con potencia y colocara el 3-1 en el marcador.