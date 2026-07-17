Video - Marcelo Bielsa destacó las virtudes del futbolista argentino, hace 30 años

La Selección Argentina ha despertado gran interés en este Mundial 2026, a lo largo que el equipo avanzó de ronda, múltiples voces a favor y en contra de la misma idiosincrasia del futbolista argentino.

Ad portas de enfrentar una nueva final en el campeonato mundial, el equipo de Lionel Scaloni superó todas las adversidades, la más reciente fue el vibrante 1-2 de la semifinal ante Inglaterra.

Prórrogas con Cabo Verde y Suiza y dos remontadas de infarto ante Egipto, contra el que iba perdiendo 0-2 en el 78, y ante Inglaterra, abajo 0-1 en el 85, permitieron a 'la Scaloneta' llegar al MetLife Stadium para pelear con España por la que sería su cuarta estrella y su segundo título mundial consecutivo.

Revive el debate de la identidad de los futbolistas argentinos

Ante ese panorama ha salido a la luz una entrevista del entrenador argentino Marcelo Bielsa, en donde destacó diferentes virtudes de los jugadores nacidos en ese país; junto a Fernando Niembro, periodista, el seleccionador se encargó de enumerar las virtudes de los futbolistas. Lo llamativo de la crónica, es que se dio hace casi 30 años.

“Cuál es la gran virtud del futbolista argentino. Yo creo que tiene una rebeldía frente a la derrota, un deseo de triunfo que es el que le abre las puertas en todo lado”, comenzó diciendo el ex DT de Uruguay.

Marcelo Bielsa exaltó a los argentinos: "Un rebelde ante la derrota"

El 'loco' continuó: "Ese Simeone, el que quiere ganar como sea, que está muy dolido si pierde. Pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es el futbolista argentino”.

Finalmente llegó al punto, el argentino defendió a sus compatriotas y eveló la característica más importante, según él, de su identidad: “Y ese es el argentino, ¿no? Un rebelde ante la derrota, un tipo, yo me di cuenta conociendo, veo que, en Sudamérica, o en Latinoamérica nos quiere muy poco, yo siempre pregunté por qué. Y bueno, pues que tenemos un deseo tan grande de ganar que genera, sentimiento antagónico, te contrato y rechazo. Te desprecio, Te admiro todo junto”.