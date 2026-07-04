Video | Mbappé perdió la cabeza: empujón y pelea que encendió el Francia vs. Paraguay

La tensión se apoderó del duelo entre Francia y Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 luego de una fuerte infracción sobre Kylian Mbappé que desencadenó un conato de pelea entre los jugadores de ambas selecciones.

La acción se produjo cuando el volante paraguayo Andrés Cubas frenó con una dura falta al delantero francés.

Mbappé, visiblemente molesto por la entrada, reaccionó de inmediato con un empujón sobre su infractor, lo que provocó una rápida respuesta de los futbolistas paraguayos y la intervención de varios jugadores franceses. En cuestión de segundos, el incidente derivó en un tumulto en el centro del campo.

Mbappé explotó tras una dura falta y casi termina a los golpes con Paraguay

El árbitro y algunos de los futbolistas más experimentados de ambos equipos lograron calmar los ánimos antes de que la situación escalara, aunque el ambiente quedó marcado por la intensidad y el roce propio de un partido de eliminación directa.

Hasta ese momento, el compromiso había sido muy disputado y con pocas ocasiones claras de gol. Francia había generado la primera aproximación con un remate de Manu Koné que fue desviado al tiro de esquina, mientras que Adrien Rabiot intentó sorprender desde media distancia con un disparo que se marchó por encima del travesaño.

Paraguay, por su parte, logró salir del dominio francés y respondió con un remate lejano de Diego Gómez que pasó desviado, avisando que también buscaba el arco rival.

El primer amonestado del encuentro había sido Bradley Barcola por una entrada a destiempo sobre Juan José Cáceres, una muestra de un partido que desde los primeros minutos se jugó con mucha fricción y que terminó elevando la temperatura con el cruce entre Cubas y Mbappé.