Video - Messi no pudo contener el llanto tras perder la final

Lionel Messi se despidió de los Mundiales con una imagen que quedará grabada en la memoria del fútbol. Después de la derrota 1-0 de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el capitán albiceleste no pudo contener las lágrimas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de premiación.

El técnico Lionel Scaloni resumió el sentimiento del grupo al finalizar el compromiso. "Hay que demostrar que sabemos perder. Gracias a los jugadores, lo dimos todo", expresó.

Así fue el desgarrador adiós de Messi a los Mundiales: terminó entre lágrimas

Tras recibir la medalla de subcampeón, el rosarino rompió en llanto mientras miles de aficionados argentinos presentes en el MetLife Stadium intentaban reconfortarlo con cánticos de aliento. Lejos de los festejos españoles, Messi permaneció durante varios minutos con la mirada perdida, reflejando el dolor de haber estado tan cerca de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Antes de la premiación, las cámaras lo habían captado tendido sobre el césped, procesando la derrota mientras los jugadores de España celebraban el título.

Instantes después se levantó y protagonizó uno de los gestos más simbólicos de la noche al fundirse en un abrazo con Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la nueva generación del fútbol español.

La tristeza de Messi contrastó con la tensión que se vivía entre algunos futbolistas argentinos y españoles tras el pitazo final. Mientras Leandro Paredes y otros jugadores protagonizaban empujones y reclamos, el capitán permanecía al margen, concentrado únicamente en asimilar el desenlace de una final que marcó el cierre de su historia en las Copas del Mundo.

El emotivo adiós de Messi al Mundial: lágrimas, ovación y el cierre de una era con Argentina

Durante el encuentro, el número 10 tuvo pocas oportunidades para influir en el juego. España dominó la posesión y redujo al mínimo la participación ofensiva de Argentina, que resistió gracias a las intervenciones de Emiliano 'Dibu' Martínez hasta que Ferrán Torres marcó el único gol del partido en la prórroga.