[VIDEO] México presentó su convocatoria para el Mundial 2026 narrado por Chespirito

La Selección de México reveló este domingo la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial de 2026 y lo hizo de una manera que rápidamente captó la atención de aficionados y medios de comunicación. La Federación Mexicana de Fútbol presentó la convocatoria a través de un emotivo video de cerca de cinco minutos que destacó por la recreación, mediante inteligencia artificial, de la voz de Roberto Gómez Bolaños, el recordado Chespirito.

La producción audiovisual apeló a la identidad nacional mexicana con imágenes de familias, trabajadores, aficionados y diferentes expresiones culturales del país. Elementos como la música, la gastronomía, las tradiciones familiares y la fe acompañaron la narración que sirvió para anunciar a los futbolistas encargados de representar al país en la Copa del Mundo.

En lo deportivo, la convocatoria está liderada por Guillermo Ochoa, quien se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis mundiales. El experimentado guardameta encabeza un grupo que mantiene buena parte de la base que participó en Catar 2022, con un total de doce jugadores repitiendo presencia en la máxima cita del fútbol.

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El seleccionador Javier Aguirre decidió incluir a varias figuras que han atravesado problemas físicos durante los últimos meses. Entre ellos aparecen Édson Álvarez, Luis Chávez, Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega, quienes lograron recuperarse a tiempo para entrar en la lista definitiva.

Por el contrario, México sufrió las sensibles bajas de Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, todos afectados por lesiones que les impidieron llegar en condiciones óptimas al certamen. Dentro de la convocatoria también destacan los naturalizados Álvaro Fidalgo, nacido en España, y Julián Quiñones, delantero colombiano nacionalizado mexicano que llega tras una destacada temporada en el fútbol saudí.

México integrará el Grupo A y debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica. Posteriormente enfrentará a Corea y cerrará la fase de grupos contra República Checa. Antes del inicio del Mundial, el equipo disputará un último amistoso frente a Serbia, encuentro en el que Aguirre terminará de definir su alineación titular.

Con Guillermo Ochoa y la voz de Chespirito: México anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026

Guardametas: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

Seleccionador: Javier Aguirre.