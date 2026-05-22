Juanfer Quintero, el preferido de los niños: emotivo pedido al 10

Juan Fernando Quintero va tomando más ritmo con River Plate, a la espera de lo que serán los últimos partidos del primer semestre, antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia. El cuadro de Núñez enfrentará a Belgrano, por la final del torneo apertura del 2026 este domingo, apuntándole a sumar un nuevo título en el fútbol argentino.

Adicionalmente, cerrarán su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana vs. Blooming, el miércoles 27 de mayo. En la competición internacional, tienen asegurado por lo menos, el segundo lugar, a la espera de ganar ante los bolivianos y clasificar como primeros a los octavos de final.

Uno de los referentes del plantel actual, sin duda alguna, es Juan Fernando Quintero. El colombiano se ha destacado con su nivel y en su regreso al fútbol argentino, encontró nuevamente esa magia.

Ahora, el 10 no solo se alista para esos dos últimos juegos, sino para lo que será la concentración con la Selección Colombia, de cara a la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA.

El fútbol genera un sinfín de emociones y más en un club como River Plate. Además, la figura de Juan Fernando Quintero en el Monumental es histórica, por aquella final de Libertadores en Madrid.

Juan Fernando Quintero causó sensación en un niño

La pasión del fútbol no tiene límites y un pequeño aficionado de River Plate llegó al Monumental, desde las islas Canarias, para ver al millo. Llevó un cartel pidiéndole la camiseta al número 10 y ante las cámaras, soltó las lágrimas.

VIDEO niño llora pidiéndole la camiseta de Juan Fernando Quintero

Los números de Juan Fernando Quintero en River Plate

Juan Fernando Quintero ha disputado 18 partidos con River Plate en este semestre, aportando 4 goles y la misma cantidad de asistencias.