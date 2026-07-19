VIDEO - Nueva atajada del Dibu Martínez y Argentina se salvo Vs España

Emiliano 'Dibu' Martínez se convirtió en la gran figura de la selección de Argentina en la gran final de la Copa del Mundo frente a España.

Atajada del Dibu Martínez a Laporte

En el minuto 80, cuando España estaba lanzado al ataque y arrinconó a Argentina en su propia área, Emiliano 'Dibu' Martínez apareció en repetidas ocasiones para mantener el cero en su arco.

Después de desbordar por la banda derecha, Nico Williams envió un centro al segundo palo con destino de Aymeric Laporte, quien estaba en labor ofensiva.

Laporte le ganó la posición a Nicolás Otamendi para impactar el esférico con su cabeza.

Sin embargo, el remate no contó con la fuerza necesaria, ya que el arquero Dibu Martínez controló la pelota con tranquilidad.

El Dibu es figura

Antes de la atajada a Laporte, Emiliano Martínez ya había hecho una doble salvada.

La primera fue a un remate de media distancia de Pedri y posteriormente a un disparo de Cubarsí.