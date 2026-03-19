[VIDEO] Nuevo gol de Neiser Villareal con el Cruzeiro en el Brasileirao

El colombiano Néiser Villarreal marcó el único tanto de Cruzeiro en la derrota 2-1 frente a Athletico Paranaense, en un partido que volvió a evidenciar el complicado presente del conjunto mineiro en el Brasileirao 2026.

Gol de Neiser Villarreal con el Cruzeiro

El equipo local golpeó desde el inicio en el Arena da Baixada. Antes del primer minuto, Stiven Mendoza abrió el marcador con un potente remate de media distancia que sorprendió al arquero Matheus Cunha.

Sin claridad ofensiva y con varios jugadores por debajo de su nivel, el conjunto visitante se fue al descanso con una desventaja de dos goles y pocas respuestas futbolísticas. Sin embargo, en la segunda parte mostró otra actitud.

Goles colombianos: Steven Mendoza y Kevin Viveros marcaron para el Paranense y Neiser Villarreal, para Cruzeiro

A los 57 minutos, apareció Villarreal. Tras una gran jugada colectiva iniciada por Kaiki, el colombiano recibió sin marca dentro del área y definió con precisión para descontar. El gol devolvió algo de esperanza a Cruzeiro, que adelantó líneas en busca del empate, aunque sin éxito.

Pese al esfuerzo, el equipo no logró revertir el resultado y continúa sin ganar en el campeonato, con apenas tres puntos en siete jornadas. La anotación de Villarreal fue lo más destacado de una noche difícil, en la que Cruzeiro sigue comprometido en la lucha por salir del fondo de la tabla.