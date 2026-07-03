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Cristiano Ronaldo

VIDEO - Polémica en Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo contra Croacia

Cristiano Ronaldo fue sustituido en los últimos minutos del partido contra Croacia.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Portugal y Croacia estaban protagonizando un auténtico duelo de titanes en el Estadio de Toronto, escenario deportivo que le abrió las puertas a dos selecciones candidatas a quedar campeonas del Mundial y que cuenta también con varias estrellas en su plantilla.

En el encuentro claramente no podían faltar los goles, los cuales estuvieron protagonizados por Iván Perisic y Cristiano Ronaldo. El jugador de 41 años se robó todas las miradas en este compromiso, no solamente por el agónico empate desde el punto penal, sino porque fue sustituido en el momento definitivo del partido y su gesto mostró bastante descontento.

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