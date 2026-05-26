[VIDEO] Rodrigo Contreras lidera la reacción de Millonarios: así fue el gol clave contra O’Higgins

Millonarios reaccionó en el arranque del segundo tiempo y encontró el descuento frente a O'Higgins FC gracias a una jugada colectiva que renovó la esperanza del equipo embajador en El Campín.

Luego de un primer tiempo complicado, en el que el conjunto chileno tomó ventaja de 0-2 con goles de Bastián Yáñez y Alan Robledo, el técnico azul movió rápidamente el banco para buscar una reacción. Para el complemento ingresaron Jorge Hurtado, Carlos Sarabia y Álex Castro, cambios que le dieron mayor dinámica y profundidad al equipo.

Rodrigo Conteras encendió la ilusión de Millonarios

La presión finalmente dio resultado al minuto 54. Jorge Hurtado, uno de los hombres que ingresó para el segundo tiempo, desbordó y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Rodrigo Contreras, quien definió con pierna izquierda desde el centro del área para vencer al arquero rival y establecer el 1-2 parcial.

El gol encendió el ambiente en las tribunas y revitalizó a Millonarios, que recuperó confianza después de un arranque complicado. Contreras, que ya había tenido opciones claras en el primer tiempo, terminó encontrando premio a su insistencia y volvió a meter al conjunto azul en la pelea por el resultado.

Minutos después del descuento, el entrenador embajador decidió mover nuevamente sus fichas con el ingreso de Radamel Falcao García en reemplazo de Leonardo Castro, buscando potenciar el ataque y aprovechar el impulso anímico generado tras el tanto de Contreras.