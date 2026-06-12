Video - Sorpresa en Toronto: Bosnia golpeó primero y silenció a Canadá

La selección de Bosnia y Herzegovina abrió el marcador en su debut en el Mundial 2026 gracias a una acción de pelota parada, su principal arma en el arranque del partido frente a Canadá en el Toronto Stadium.

El 1-0 llegó a los 20 minutos, Ivan Bašić ejecutó un tiro de esquina desde y Bosnia volvió a mostrar el peligro que había insinuado desde los primeros instantes.

En el primer palo apareció Sead Kolašinac para desviar el balón y habilitar a Jovo Lukic, quien definió de cabeza para vencer al arquero canadiense y silenciar a parte del público local.

La jugada premió la insistencia del conjunto europeo, que desde el inicio buscó lastimar mediante balones detenidos y envíos largos. Apenas a los dos minutos, Amar Memić había probado desde la frontal del área tras otra pelota parada, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

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Hasta el gol, el encuentro había sido parejo y sin un dominador claro. Canadá intentó asumir el protagonismo con mayor posesión y buscando la velocidad de Jonathan David, mientras que Bosnia apostó por saltar líneas con pelotazos largos y aprovechar el juego aéreo. Las sociedades ofensivas de ambos equipos tardaron en aparecer y las ocasiones fueron escasas.

La oportunidad más clara de Canadá antes del tanto bosnio llegó a los 16 minutos. Jonathan David capturó un rebote dentro del área y remató rasante desde el punto de penal, pero el arquero Nikola Vasilj reaccionó bien y controló el disparo sin dar rebote.

El partido también tuvo un primer aviso disciplinario: Alistair Johnston fue amonestado a los 10 minutos por una dura infracción sobre Amar Memić para frenar un contraataque.