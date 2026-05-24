Luis Javier Suárez volvió a responder en un partido importante y marcó el gol del empate parcial para Sporting CP en la final de la Copa de Portugal frente a SCU Torrense.

Golazo de Suárez: aprovechó error en defensa del Torrense

El delantero colombiano apareció en el minuto 54 luego de aprovechar un grave error en la salida del Torrense. Suárez estuvo atento a la jugada, recuperó la pelota cerca del área y definió con categoría ante la salida del arquero rival para desatar la celebración de los aficionados del Sporting.

El atacante cafetero ya había avisado en varias ocasiones durante el compromiso. En el minuto 39 estuvo muy cerca de marcar tras quedar mano a mano con el guardameta, pero su remate terminó estrellándose contra el portero. Antes, al minuto 11, también protagonizó una acción de lujo al intentar sorprender con un taco dentro del área.

En el inicio del segundo tiempo el equipo salió con mayor intensidad y encontró recompensa rápidamente gracias a Luis Suárez, quien volvió a demostrar su olfato goleador en una temporada sobresaliente en Portugal.

El colombiano tuvo varias oportunidades de seguir incrementando la cuenta, dos opciones claras, el partido lo gana Torrense 1-2 luego de llevar el juego hasta el tiempo extra.