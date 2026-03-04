[VIDEO] ¡Un balazo! Tremendo gol de Óscar Cortés con Huracán

Impresionante anotación del jugador colombiano, luego de una pelota de la que se apropió en cercanía al área, el delantero logró hacerse de la posesión, engañar a un rival y soltar un gran disparo de pierna izquierda, para vencer a la defensa y al portero rival, un gol con una destacada técnica del artillero.

Óscar Córtés llegó a Argentina luego de estar en Europa

En enero de 2026 el colombiano Óscar Cortés comenzó un nuevo capítulo en su carrera tras acordar su llegada a Huracán, cedido por Rangers. Formado en Millonarios, el extremo se proyectó con fuerza en 2023 gracias a su impacto en el Sudamericano Sub-20 y su consolidación en el equipo capitalino, lo que le abrió las puertas del fútbol europeo.

Ese mismo año fue transferido al RC Lens por una cifra récord para el club bogotano. Posteriormente, recaló en Escocia, donde alternó protagonismo con dificultades físicas que frenaron su continuidad.

En la temporada 2025/26 sumó minutos con Sporting de Gijón, sin lograr afianzarse. Su llegada al fútbol argentino aparece como una oportunidad para recuperar ritmo competitivo. Cortés buscará en Huracán el escenario ideal para relanzar una carrera.