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VIDEO - Uzbekistán puso a sufrir a Portugal con golazo anulado

El VAR perjudicó a Uzbekistán y le anuló golazo contra Portugal.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Gol anulado de Uzbekistán a Portugal
Gol anulado de Uzbekistán a Portugal // AFP

Un auténtico partidazo se está viviendo en el Estadio de Houston, escenario deportivo que le abrió la puerta a dos selecciones con claras chances de clasificar a la siguiente instancia del Mundial, Uzbekistán y Portugal, las cuales empezaron a dar sorpresas desde el inicio del partido.

El conjunto Europeo comenzó presionando fuerte y abrió el marcador con Cristiano Ronaldo sobre el minuto 6, luego lo siguió Nuno Mendes sobre la media hora despertó Uzbekistán con un auténtico golazo de media distancia que terminó siendo anulado por el VAR.

VIDEO - Falta previa perjudicó a Uzbekistán

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