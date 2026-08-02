VIDEO | Villa y Montero, protagonistas en los goles que salvaron a Boca Juniors

Boca Juniors rescató un empate 2-2 frente a Newell’s en Rosario, en un partido que tuvo varios cambios de escenario y en el que los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero tuvieron participación en momentos determinantes para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El equipo xeneize comenzó mejor y durante buena parte del primer tiempo mostró una versión ordenada, con control de la pelota y capacidad para atacar por los costados.

Villa, aunque tuvo una actuación irregular, apareció en una acción determinante para la apertura del marcador.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, protagonistas del empate de Boca ante Newell’s

Sobre la media hora de juego, el colombiano recibió una pelota en el área y, en lugar de buscar el remate, encontró a Santiago Ascacibar, quien apareció para conectar de cabeza y establecer el 1-0.

Fue una de las pocas intervenciones destacadas de Villa en el compromiso, pero terminó siendo clave para que Boca se marchara al descanso con ventaja.

La historia cambió completamente en el complemento. Newell’s reaccionó, aprovechó algunas desconcentraciones del visitante y consiguió darle vuelta al marcador en apenas diez minutos. Primero apareció Cóccaro para establecer el empate y posteriormente Regiardo marcó el 2-1 con una definición que dejó sin opciones al arquero colombiano Álvaro Montero.

Villa puso su sello y Montero inició la jugada del empate de Boca

El guardameta de Boca poco pudo hacer ante los dos remates, aunque terminó teniendo un papel importante en la reacción de su equipo. Con el conjunto rosarino dominando el trámite y Boca buscando respuestas, Montero tomó una decisión rápida que terminó siendo determinante.

Después de controlar un centro, el arquero salió jugando con velocidad y lanzó la pelota hacia Leonel Flores. El juvenil ganó metros, superó a sus rivales y generó la acción que terminó en el empate de Velasco.

Así, aunque los colombianos tuvieron participaciones diferentes, ambos quedaron vinculados a momentos importantes del encuentro. Villa intervino en la construcción del primer gol, mientras Montero inició desde su arco la jugada que permitió a Boca evitar una nueva derrota.

El 2-2 dejó al conjunto argentino con un punto en Rosario y evitó la tercera caída consecutiva. Sin embargo, por el desarrollo del partido, Boca terminó con la sensación de que dejó escapar una oportunidad para llevarse los tres puntos.