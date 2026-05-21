El árbitro colombiano Wilmar Roldán volvió a ser protagonista en el escenario internacional durante la Copa Sudamericana, esta vez en el duelo entre Olimpia y Vasco da Gama, donde aplicó el reglamento de manera estricta que generó debate recientemente en el fútbol colombiano tras su actuación en el partido entre Independiente Santa Fe y Junior FC.

[VIDEO] Wilmar Roldán sorprendió a todos con tajante decisión en Olimpia vs. Vasco

La jugada se produjo en un compromiso vibrante que terminó con victoria paraguaya por 3-1, resultado que dejó al conjunto asunceno como líder del grupo D de la Copa Sudamericana. Más allá del marcador, la determinación de Roldán volvió a instalar el debate sobre la rigurosidad arbitral y la aplicación de nuevas normas en partidos de alta exigencia.

La rigurosidad del juez se dio con la nueva regla de los ocho segundos para los arqueros, una decisión que llamó la atención en el continente y Roldán sancionó al guardameta brasileño Leo Jardim por retener el balón más tiempo del permitido.

De inmediato, el antioqueño aplicó con severidad el reglamento de la IFAB y concedió un tiro de esquina a favor de Olimpia, una acción poco habitual pero completamente ajustada a las modificaciones recientes del arbitraje internacional.

Wilmar Roldán fue motivo de polémicas en la semifinal de ida de la Liga Betplay

Olimpia quedó cerca de clasificar a los octavos de final, mientras Wilmar Roldán volvió a estar bajo los reflectores por una decisión arbitral. En Colombia, el árbitro había sido cuestionado días atrás por su desempeño en el compromiso entre Santa Fe y Junior, un encuentro marcado por decisiones discutidas y reclamos de ambos equipos.

La ida de la semifinal dejó mucho más que un empate 1-1 en El Campín: un penal sancionado en el final y polémica por la petición de una segunda pena máxima.

El árbitro Wilmar Roldán sancionó una mano dentro del área; y luego no sancionó penal sin revisión en el monitor del VAR, de otra mano que pudiera cambiar la decisión inicial.