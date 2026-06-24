Vinicius Jr. volvió a aparecer: gol y ventaja para Brasil en el Mundial

Brasil encontró muy temprano la ventaja en su duelo frente a Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Cuando apenas transcurrían los primeros minutos en el Hard Rock Stadium de Miami, la presión de la Verdeamarela provocó un error defensivo que terminó en el primer gol de la tarde.

El conjunto escocés había comenzado el partido con una propuesta tranquila, monopolizando la posesión en su propio campo y apostando por una circulación segura de balón para controlar el ritmo del encuentro.

Brasil, por su parte, esperaba ordenado, sin ejercer una presión constante en campo rival y confiando en la velocidad de sus atacantes para explotar cualquier equivocación.

Vinicius Jr. aprovecha un regalo de Escocia y adelanta a Brasil en Miami

La estrategia dio resultado rápidamente. A los pocos minutos, el defensor Scott McKenna cometió un grave error en la salida al perder el balón dentro de su propia área ante la presión de Rayan. La jugada dejó la pelota servida para Vinicius Jr., quien mostró toda su calidad y sangre fría frente al arquero Angus Gunn.

El delantero brasileño controló la situación con calma, amagó al guardameta escocés y definió con el arco a su disposición para establecer el 1-0 parcial.

La anotación desató la celebración de los aficionados brasileños presentes en Miami y confirmó el excelente inicio del conjunto sudamericano.

El gol no solo premió la intensidad de Brasil en la recuperación, sino que también castigó la falta de precisión de Escocia en una zona prohibida del campo. Con la ventaja en el marcador, la selección brasileña obligó a los europeos a modificar su planteamiento y asumir mayores riesgos en busca de la igualdad.